La Liga contro la Juve: "Punitela, ha violato il fair play finanziario!". E' bufera

MADRID (Spagna) - Le dimissioni in blocco del CdA della Juventus hanno fatto il giro del mondo. E nel giro di poco tempo sono scattate reazioni. La notizia del presunto falso in bilancio del club bianconero ha subito mosso i dirigenti della Liga spagnola che chiedono a gran voce delle sanzioni da parte dell’Uefa.

Il comunicato della Liga

I dirigenti della Liga spagnola non hanno perso tempo e hanno pubblicato un comunicato ufficiale in cui chiedono l’intervento dell’Uefa. “La Liga - si legge nella nota - chiede l'immediata applicazione delle sanzioni sportive al club. La Liga aveva già presentato nell'aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana. La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio. Proteggiamo il nostro calcio”. Lo scorso aprile la Liga spagnola aveva già sporto denuncia per violazione del fair play finanziario alla UEFA contro la Juventus, il Manchester City e il Paris Saint Germain.