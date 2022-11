Juve, Procura Figc apre inchiesta su contratti calciatori

I faldoni della Procura di Torino

Nei giorni scorsi il Procuratore federale Giuseppe Chinè ha ricevuto dai magistrati torinesi gli atti relativi alle indagini sulle plusvalenze della societa' bianconera, il cui Cda si è dimesso lunedì sera. L'indagine della Procura federale è stata già avviata non essendo materia compresa nel procedimento della giustizia sportiva che si era concluso nel maggio scorso, con la decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale a sezioni unite. In quel caso, infatti, a giudizio erano finite le cosiddette plusvalenze (9 società e 59 dirigenti): i due gradi di giudizio sportivo avevano stabilito l'impossibilità di definire un metodo oggettivo di valutazione del valore di mercato di un calciatore. Su questo aspetto, il Procuratore Chinè avrà modo di verificare se tra gli atti - mai trasmessi prima all'organo di giustizia sportiva - e in particolare tra le intercettazioni dei tesserati bianconeri - emergano fatti nuovi che possano essere ritenuti decisivi per la revisione di quella decisione.