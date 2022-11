Juve: Allegri docente per un giorno

Massimiliano Allegri docente per un giorno. L'allenatore della Juve, invitato dall'Università Politecnica delle Marche, domani dalle 11 alle 13 terrà una lezione su come fare gruppo in modo da raggiungere gli obiettivi in un reparto oncologico. Il seminario ha il titolo 'Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte', nel corso di perfezionamento in 'Comunicare il cancro, la medicina e la salute'.