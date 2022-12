Da Calciopoli alla Supercazzola, tutte le intercettazioni Juve

TORINO - La Consob che «tanto supercazzoliamo». Fabio Paratici che, secondo il direttore sportivo Federico Cherubini, avrebbe «spinto troppo» sulle plusvalenze. La situazione «così brutta» da ricordare «Calciopoli» ma «qui ce la siamo creata noi». Frammenti di telefonate tra dirigenti attuali o passati della Juventus (ma anche con soggetti esterni al club) che sono state intercettate dagli inquirenti; parole, captate dalla Guardia di Finanza, che danno uno spaccato del modus operandi del club bianconero durante la verifica della Consob, iniziata nel luglio del 2021, che aveva come tema proprio le plusvalenze. «In quindici anni una situazione così brutta non me la ricordo; faccio un solo paragone: Calciopoli. Ma lì tutti ci davano addosso; qui ce la siamo creata noi» riassume Stefano Bertola, ex direttore finanziario del club bianconero, il 22 luglio 2021, durante una cena in un ristorante del centro di Torino con Federico Cherubini. Le parole di Bertola, che è tra gli indagati, secondo gli inquirenti sarebbero lo specchio della situazione; al contrario, secondo una interpretazione difensiva, potrebbero semplicemente spiegare le difficoltà a gestire una situazione delicata, simile per gravità a quella successiva allo scandalo del 2006.

Plusvalenze Il faro degli investigatori è sulle plusvalenze che sarebbero state adottate dalla Juventus per dare ossigeno ai bilanci in difficoltà: la mente del sistema sarebbe Fabio Paratici, ex responsabile dell’area tecnica della Juve. Ancora Cherubini: «Io l’ho detto più volte a Fabio (Paratici, ndr): è una modalità lecita ma hai spinto troppo. Fabio si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Lui rispondeva: non ci importa. O metti 4 o metti 10, nessuno ti può dire nulla». E ancora: «Con Fabio non si poteva ragionare. Finchè c’è stato Marotta gli metteva un freno. Quando è andato via ha avuto carta libera». In un’altra conversazione lo stesso Cherubini dice: «Per fortuna alla luce delle recenti visite ci siamo fermati». E le «visite» sono gli accertamenti della Consob.