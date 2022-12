Intercettazioni Juve, Agnelli e la mer… che sta sotto: “Ci schiantiamo”

Il filone d'indagine della Procura di Torino sulle presunte plusvalenze fittizie e sulle "manovre stipendi", che coinvolgono la Juventus, fanno emergere nuovi elementi. Dalle carte in mano agli inquirenti sono spuntate delle intercettazioni tra i dirigenti bianconeri. Tra le carte della richiesta di applicazione di misure cautelari (respinta dal Gip) presentata dai pm lo scorso 30 giugno, emerge un'intercettazione di Arrivabene, che dichiara: "Fatti i conti della serva noi dovevamo fare per star tranquilli, un aumento di 650 milioni, non di 400... per sanare". Il 3 settembre 2021 Andrea Agnelli parla al telefono con lo stesso Arrivabene: "Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la m... perché è tutta la m... che sta sotto che non si può dire".