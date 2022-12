Juve, due giocatori hanno rivelato ai pm messaggi Whatsapp Chiellini: ecco chi sono

Nell'indagine che la Procura di Torino sta conducendo sui conti della Juventus si aggiunge un altro elemento: la copia delle conversazioni Whatsapp dei calciatori bianconeri consegnata da De Ligt e De Sciglio ai pm. Nella chat di gruppo in questione, Chiellini spiega alla squadra l'accordo ottenuto con Agnelli in merito alla manovra stipendi ed emerge la direttiva di "non parlare nelle interviste dei dettagli di questo accordo" nonché la Juventus "farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciano a quattro mensilità per aiutare il club, ribadisco di comunicare solo questo a mezzo stampa". Ulteriori conferme dell'accordo sono state acquisite anche dalla corrispondenza intercorsa tra Cesare Gabasio, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Lombardo, sottolineano i pm, secondo cui la Juve e gli indagati avrebbero fornito "una rappresentazione della manovra stipendi non veritiera".