Juve Women, la dedica di Salvai ad Agnelli: il messaggio social

Con i gol di Bonansea e Caruso nello spazio di un minuto (51' e 52') la Juventus Women batte in campionato l'Inter 2-0 nel derby d'Italia. Un successo che riporta le bianconere a ridosso della Roma capolista e che viene dedicato all'ex presidente Agnelli: "Non dimenticheremo mai da dove siamo partite, per questo mi sento di dedicare questa vittoria al presidente Andrea Agnelli, che ci ha permesso di nascere, crescere e vivere questa maglia profondamente", ha detto Cecilia Salvai. "Quando si sentono tante parole, l'unico modo è rispondere sul campo - ha aggiunto la bianconera sui social personali - e la nostra passione, la nostra rabbia, la nostra voglia di vincere ci porteranno lontano e ci permetteranno di scrivere altre pagine importanti della storia del club: la Juventus è uno stile di vita e noi continueremo a portare avanti i valori di chi, come lui (Agnelli, ndr), ha scritto pagine di Storia. Grazie. Fino alla fine".