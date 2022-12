Juve, la relazione finanziaria e i rischi di esclusione da campionato e coppe

TORINO - "Sanzioni, esclusione o limitazione all'accesso alle competizioni sportive (dell'Uefa, ndr)". Questi i rischi potenziali legati alle controversie in corso ai quali è esposta la Juve "in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo" alla Superlega, come comunica lo stesso club bianconero nella Relazione Finanziaria al 30 giugno.

L'inchiesta Uefa

Ma il club rischia anche "nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europe" in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa. È questa una delle indicazioni contenute nella relazione pubblicata dal club bianconero, che nello stesso punto del documento cita l'inchiesta aperta dalla Uefa lo scorso primo dicembre.