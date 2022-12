"Juve verso la riammissione nell'ECA dopo le dimissioni di Agnelli"

La Juventus è destinata a rientrare a far parte dell' ECA , nonostante il sostegno al progetto Superlega . È questa l'indiscrezione che arriva dall' Inghilterra , e in particolare dal Daily Mail, che parla di un ECA pronta a porgere un ramoscello d'ulivo ai bianconeri dopo le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, compreso l'ormai ex Presidente Andrea Agnelli , per le ormai note vicende dell' Inchiesta Prisma.

ECA pronta a riaccogliere la Juventus

Andrea Agnelli è stato uno dei principali sostenitori della Superlega, assieme al patron del Real Madrid Florentino Perez. Con l'uscita di scena di Agnelli, dunque, l'ECA sembra pronta a fare pace con la Juventus e a riaccoglierla nel board direttivo, dopo che gli stessi bianconeri avevano lasciato in seguito alla proposta di creare la tanto ostracizzata Superlega.

Questa riconciliazione dovrebbe avvenire in occasione della riunione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione europea dei club che si terrà venerdì a Doha.

Nel discorso di apertura del Consiglio, il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelfaifi (presidente del PSG, ndr) dovrebbe dare il bentornato alla Juventus nella grande famiglia europea, estendendo l'invito a unirsi al nuovo amministratore delegato del club, Maurizio Scanavino.

La Superlega è ancora un progetto attivo? Per Barca e Real a quanto pare si

Sempre il Daily Mail prova a delineare le prossime tappe secondo le quali si potrebbe sviluppare il discorso sulla Superlega. All'inizio, tutti e 12 i club fondatori avevano abbandonato l'ECA, ma al momento solo Juve, Barca e Real non sono ancora rientrate.

Barca e Real ora attendono una sentenza provvisoria della Corte di giustizia europea la prossima settimana, per stabilire se l'opposizione della UEFA costituisca una violazione del diritto dell'Unione europea.

Si sentirà anche un'opinione non vincolante dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, giovedì prossimo dal Lussemburgo. La sentenza arriverà dopo che il mese scorso è stata lanciata una nuova società, A22, con il sostegno di Barcellona e Madrid, per sostenere una Superlega in qualche modo ammorbidita.

Fonti vicine al progetto sostengono che non ci saranno i posti garantiti per i club più importanti, cosa che aveva scatenato la rabbia per la proposta originale.