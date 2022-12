Juve, ansia Vlahovic

TORINO - Rebus Vlahovic. La Juve si appresta a riabbracciare il suo bomber di ritorno dopo il primo Mondiale della carriera con un grande interrogativo da risolvere: come sta Dusan? L’esperienza in Qatar non è andata certo come il serbo avrebbe auspicato visto che in campo si è visto soltanto in due partite e per complessivi 79 minuti; tempo utile, in ogni caso, per trovare il primo gol in coppa del Mondo ma si è trattato di una gioia effimera, non ha evitato l’eliminazione della Serbia già ai gironi. Il tema riguarda però la condizione fisica dell’attaccante: ormai da quasi due mesi, DV9 convive con la pubalgia che lo ha messo fuori causa in pratica da fine ottobre e lo ha limitato anche in Nazionale . «Sto bene, il dolore è diminuito tanto ma è ancora presente. Mi sento comunque molto meglio» ha spiegato dopo la sconfitta con la Svizzera. Ora è arrivato il momento di fare il punto con lo staff medico della Juve, per poter programmare la road map del ritorno in campo. Vlahovic arriverà tra oggi e metà settimana alla Continassa, e con lui il connazionale Kostic, farà un check up per chiarire la situazione. D’altra parte la pubalgia è un malanno subdolo, con quel dolore che va e viene, scompare e poi ritorna senza dare certezze e regolarità in un percorso di recupero della forma migliore.

Benfica

È proprio quanto successo a Dusan, che sembrava aver definitivamente superato il problema con le cure della scorsa estate e invece è di nuovo alle prese con questo fastidio. Riavvolgendo il nastro si scopre infatti che l’attaccante non gioca una partita con la Juve dalla disfatta contro il Benfica. Era il 25 ottobre e da Lisbona i bianconeri tornarono con l’eliminazione dalla Champions e con una preoccupazione grande così per Vlahovic. Sembrava un normale problema muscolare ed invece, con il passare dei giorni, si è capito che si trattava nuovamente di pubalgia. Da quel momento, Max Allegri non ha più avuto a disposizione il suo bomber principe, che ha saltato le ultime cinque partite prima della sosta, con il Psg in Champions e le quattro di campionato che hanno completato la serie di sei successi consecutivi che hanno riportato la Juve al terzo posto in classifica. A conti fatti, quindi, i bianconeri non hanno risentito dell’assenza del serbo ma certo è che ha pesato non poco, anche perché il suo ultimo gol è datato 15 ottobre, nel derby vinto col Torino. C’era il Mondiale all’orizzonte e Vlahovic non ha forzato il rientro per non pregiudicare la sua presenza in Qatar. Dove peraltro non ha avuto troppi motivi per sorridere perché ha disputato appunto solo due porzioni di partita sui tre incontri del girone ed è stato al centro anche di un gossip di spogliatoio.

Numeri

Dal ko con la Svizzera, Dusan è rimasto in silenzio, si è rilassato in famiglia e ora è pronto a ripartire. Ci ha pensato il suo agente, Darko Ristic, a farsi vivo con una storia su Instagram in cui ha lasciato parlare i numeri del 2022 del suo assistito: 16 gol e 4 assist con la Juve, 4 reti e 5 assist con la Serbia, più un gol e un assist con la Fiorentina prima di prendere la strada di Torino. Le parole non servono, bastano le statistiche per spegnere dubbi e rumors, secondo Ristic. Il cui telefono, in ogni caso, resta caldo perché le voci che interessano Vlahovic riguardano anche il mercato: Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Chelsea, Arsenal e Manchester United sarebbero pronti ad andare all’assalto nel mercato estivo. Vlahovic, dal canto suo, pensa soltanto a tornare alla piena efficienza fisica il prima possibile ed è verosimile che in questi primi giorni di lavoro osservi un programma di lavoro personalizzato, in attesa di tornare in gruppo. Il 4 gennaio a Cremona ripartirà la corsa della Juve e anche Dusan vuole essere protagonista…