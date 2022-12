Sedici anni senza Ale & Ricky: la Juventus ricorda la tragedia dei giovani Ferramosca e Neri

"Sono già passati 16 anni, ma il ricordo è ancora vivissimo dentro di noi. Sedici anni da quel tragico 15 dicembre 2006 che ci portò via Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, ma non i loro volti e i loro sorrisi, che erano quelli di due ragazzi di 17 anni che volevano soltanto divertirsi giocando a pallone". Con queste parole la Juventus commemora il triste anniversario di quel 15 dicembre 2006 che sconvolse il mondo bianconero.

La Juve ricorda i giovani Neri e Ferramosca, scomparsi in quel maledetto 15 dicembre 2006

I due avevano trovato la morte per andare a recuperare alcuni palloni finiti nell'area recintata del laghetto artificiale di Vinovo, negli immediati pressi del centro sportivo. Neri portiere, Ferramosca centrocampista difensivo: dopo aver scavalcato la rete di recinzione, uno dei due scivolò sull'erba umida nel lago, l'altro per tentare di salvare l'amico e compagni di squadra. Un lago di contenimento dell'acqua piovana impossibile da risalire se non con una scala. I due andarano in ipotermia e, nonostante le cure prestate dai nosocomi in cui furono ricoverati (Ferramosca al Cto, Neri alle Molinette), non ci fu nulla da fare. La prima squadra, quella sera, era impegnata nell'anticipo di B contro il Cesena, gara ovviamente rinviata. Una tragedia che aveva particolarmente toccato Claudio Marchisio (era l'anno della B, in cui il Principino aveva appena abbandonato il settore giovanile bianconero), il quale ogni anno, il 15 dicembre, ricorda i due ragazzi con un messaggio social.

Juve: "Ale e Ricky per sempre con noi"

La nota continua così: "Il loro sogno si è interrotto troppo presto, ma non il loro ricordo, appunto, che è indelebile e li ha legati ancora di più fino a renderli inseparabili. Ale e Ricky sono sempre insieme anche oggi, quando si arriva al centro sportivo di Vinovo dove si allenano e giocano le Juventus Women, ma anche tantissimi ragazzi e ragazze del nostro settore giovanile. Ragazzi e ragazze che hanno un sogno: quello di giocare nella Juventus e, in fondo, ci piace pensare che il loro sia un po’ anche il sogno di Ale e Ricky. Per sempre insieme a noi, dal 15 dicembre 2006".