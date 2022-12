Mihajlovic, Lapo Elkann: "Sono tra quelli che dicono: 'tiro alla Sinisa'"

In "Tifosi", noto film di calcio di poco più di 20 anni fa con protagonista anche Diego Maradona, Christian De Sica in un campo da calcetto manda un messaggio agli spettatori: "Preparatevi, arriva la bomba di Mihajlovic". La conclusione non è certo come quelle che tirava l'ex giocatore della Lazio: finestra del palazzo dietro la porta rotta. Tanti però, negli anni, si sono ispirati al serbo nei calci piazzati.