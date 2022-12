Juve, Pogba ancora non corre: futuro tutto da decifrare

TORINO - Mai una gioia. Il periodo resta nero più che bianconero per Paul Pogba. Neppure il viaggio in Qatar per la finale del Mondiale ha contribuito a risollevare lo spirito del Polpo, visto che il sogno della Francia di confermarsi sul tetto del mondo è naufragato ai rigori, in capo ad una partita epica. «Dentro e fuori dal campo sono con voi. Forza Blues», il messaggio regalato ai social prima della finale. Avrebbe voluto vivere da protagonista questo mese in Qatar, Paul, e invece è stato costretto a seguire il big match con l’Argentina dalla tribuna perché ancora alle prese con le conseguenze di quell’infortunio al ginocchio destro rimediato in estate nella tournée negli Stati Uniti che gli ha impedito di essere sul prato verde a giocarsi la coppa. Ci ha messo anche del suo, il francese, nel rendere più tortuoso del previsto il percorso verso il rientro, scegliendo di non operarsi subito ma di affidarsi a terapie conservative rivelatesi infruttuose che l’hanno portato comunque sotto i ferri, ma con quaranta giorni di ritardo rispetto a quanto consigliatogli da più parti. Legittimo, per carità, ma così la partecipazione al Mondiale diventata tremendamente complicata, appesa al calcolo dei giorni e ad un rientro mai avvenuto in tempo. Così la Juve non l'ha mai avuto. Così Pogba alla fine in Qatar ci è andato ma da attore non protagonista, invitato dal presidente francese Macron insieme ad altri vip. Paul ha seguito la finale accanto ad una leggenda della Francia e della Juve, David Trezeguet, e per entrambi l’epilogo non è stato quello sognato.

Allarme

Mai una gioia, appunto, in questo 2022 in cui ha vissuto più fuori che dentro il campo: la sua ultima partita è datata 19 aprile 2022 e vestiva ancora la maglia del Manchester United; in bianconero, invece, non ha ancora disputato neanche un minuto. Quando accadrà? Ecco il punto. Alla domanda non c’è ancora risposta e le parole di sabato di Massimiliano Allegri rendono bene l’idea della situazione che si sta vivendo alla Continassa: «Paul non ha ancora fatto un metro di corsa in allenamento, non so dire quando e come rientrerà. Speriamo di averlo nel più breve tempo possibile». È allarme vero e proprio, insomma, perché l’incertezza espressa dal tecnico lascia tutto e tutti in sospeso. L’orizzonte è ancora tutto da definire, al momento c’è solo nebbia. Non si sa quando Pogba riprenderà almeno a correre sul campo, naturalmente con un programma personalizzato. Non si sa quando potrà tornare a calciare il pallone. Non si sa come risponderà il ginocchio non appena inizierà a forzare i ritmi. Non si sa quando potrà tornare in gruppo. I primi test atletici dovrebbero essere fatti dopo Natale, visto che la Juve lavorerà ancora questa settimana, farà una piccola pausa e, dopo le festività, riprenderà ad allenarsi il 27 dicembre. Per ora il Polpo continua a lavorare in palestra; gli sviluppi sono ancora tutti da scoprire. Certo è che non ci sarà il 4 gennaio in casa della Cremonese e chissà per quanto altro tempo ancora. Certo, verso fine gennaio possa magari tornare tra i convocati ma, da qui ad essere di nuovo al top della condizione, tornare titolare e protagonista, ce ne passa. Lo sguardo vola quindi a febbraio. Pogba ha già saltato le prime 21 partite stagionali e altre ne salterà. A quando il suo secondo debutto in bianconero della carriera?