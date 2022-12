Juve, tutti i (super) poteri di Scanavino

TORINO - L'attesa sta finendo. Sono questi i giorni, infatti, che vedranno la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione in casa Juve . Un governo tecnico che avrà in Gianluca Ferrero il presidente designato. È proprio lui uno dei punti fermi di questo nuovo corso che dovrà vedere la Juve impegnata a difendersi su ogni fronte, con forza e determinazione, si rafforzano le voci che vedrebbero in Alessandro Nasi invece il riferimento della famiglia Angelli all'interno del prossimo cda. Mentre impazza il totonomi per quei ruoli più legati a un aspetto calcistico (centrali le partite Alessandro Del Piero e Beppe Marotta ) assomiglia a una certezza il fatto che tutto il progetto sportivo del futuro verrà ridefinito solo nei prossimi mesi: conclusa l'era di Andrea Agnelli presidente, ma anche di Pavel Nedved vice e di Maurizio Arrivabene amministratore delegato, al termine della stagione andrà in scena un'ulteriore rinnovamento dirigenziale per rifondare quasi totalmente anche l'area sportiva. Intanto c'è Max Allegri a rappresentare il faro della Juve per quel che riguarda le dinamiche di campo e forse molto di più. Con Maurizio Scanavino già nominato direttore generale con ampie deleghe fin dal suo insediamento, datato proprio 28 novembre: il cda straordinario dove si sono consumate le dimissioni di Agnelli e tutti gli altri, è stato anche quello dell'ingresso nel board bianconero di Scanavino.

Al comando