Juve-Rijeka 0-0 diretta: è iniziata l'amichevole

14:00

1' - Juve-Rijeka: calcio d'inizio

E' cominciata l'amichevole tra Juve e Rijeka all'Allianz Stadium di Torino.

13:40

Juve-Rijeka: due precedenti in Coppa delle Coppe

La Juve ha affrontato due volte il Rijeka nella sua lunga storia. E' accaduto nella stagione 1979/80 all'altezza dei quarti di finale della Coppa delle Coppe. All'epoca il Rijeka giocava ancora per la Jugoslavia. Se in casa riuscì a strappare lo 0-0, a Torino ebbero la meglio i bianconeri di Giovanni Trapattoni con gol di Causio e Bettega.

13:15

Juve-Rijeka: tornano Szczesny, McKennie, Milik e Kostic

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Juve e Rijeka. Allegri inserisce dallo'inizio quattro big tornati dai Mondiali: Szczesny, McKennie, Milik e Kostic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Riccio, Gatti, Huijsen; Kostic, Locatelli, Fagioli, McKennie, Soulè; Kean, Milik. All.: Allegri.

REIJKA: (3-4-3) Labrovic; Dilaver, Galesic, Vukcevic; Grgic, Selahi, Babic, Liber; Ampam, Frigan, Marin. Allenatore: Iakirovic.

13:00

Juve-Rijeka: Allegri si affida ancora ai giovani

Juve ancora senza i big in amichevole, a porte chiuse, contro il Rijeka. E' il secondo test, dopo la vittoria per 2-0 contro l'Arsenal, in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio a Cremona.

Torino - Allianz Stadium