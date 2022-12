Il titolo della Juventus vola in borsa. Dopo il calo di ieri (-3% a causa delle prese di profitto e dei nuovi filoni di indagine), questa mattina il club bianconero ha fatto registrare a Piazza Affari numeri importanti, toccando quota 0,3198 euro per azione in apertura, con una crescita del 3,5% rispetto alla chiusura della serata di ieri. In controtendenza con l'avvio negativo di Piazza Affari, che ha fatto registrare numeri in calo rispetto alle altre Borse europee.