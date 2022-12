Rabiot-Juve, tentativi di disgelo

TORINO - Non sarà semplice, anzi sarà molto difficile convincerla. Ma mamma Veronique ha dato la sua disponibilità a parlare del rinnovo di contratto di Adrien Rabiot con la Juventus . Negli scorsi giorni, infatti, c'è stato un contatto ritenuto informale tra la mamma-agente del centrocampista francese e il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini : i rapporti tra Veronique e la dirigenza bianconera sono comunque buoni, nelle prossime settimane si terrà un incontro in cui le ascolterà le proposte della Juve per poi confermare le proprie richieste. Che restano alte, anzi potrebbero pure crescere settimana dopo settimana con l'infiammarsi del mercato in un momento che è sicuramente il migliore dell'intera carriera di Rabiot , capace di confermarsi ai massimi livelli anche al Mondiale.

Prima di tutto, Veronique si sarebbe aspettata una proposta concreta non ora ma già a inizio stagione, almeno subito dopo la fine del mercato. Naufragato il trasferimento allo United in assenza di accordo tra club inglese e giocatore (mentre la Juve l'aveva venduto per 20 milioni più 2 di bonus), il team Rabiot avrebbe gradito non perdere tempo anche considerando lo status di leader che Max Allegri gli aveva ormai già consegnato. Sconti forse non ce ne sarebbero stati comunque, ma partire in anticipo avrebbe aiutato. E ora anche la Juve si sentirà chiedere almeno lo stesso ingaggio che si punterà a ottenere a giugno, potendo trovare una nuova squadra da parametro zero di lusso: 10 milioni netti più bonus, per cominciare a parlare. Tanto, troppo per la Juve. Che però prepara la propria mossa per provare a convincere Rabiot a restare almeno un'altra stagione.

Nel frattempo, dopo aver accarezzato l'ipotesi di una cessione anticipata a gennaio, proprio dalla Juve arriva la decisione di non lasciarsi più tentare dal mercato invernale. Troppe incognite ci sono attorno al rientro di Pogba, di una certezza come Rabiot non può fare a meno Allegri. Che dopo averlo rigenerato e rilanciato su livelli mondiali, continuerà a sfruttarlo al massimo anche nel caso in cui a fine stagione Adrien dovesse lasciare la base. Inutile guardare troppo avanti, la Juve ha obiettivi importanti da centrare e Rabiot si è rivelato semplicemente fondamentale per gli equilibri dello scacchiere di Allegri.