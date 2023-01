Juve, non è più tempo per le spese folli

frasi di Evelina Christillin sul momento della Juve confermano il timore dei tifosi: che l’avvio del nuovo corso con un CdA “tecnico” imponga una virata rispetto al dominio degli ultimi anni sul mercato. Questo non deve stupire. Esattamente un anno fa, la Juventus scompaginava il mercatino invernale agguantando in un blitz da 160 milioni (80 il cartellino, 14 agli agenti, 7,5 netti al giocatore per un quinquennale) l’oggetto del desiderio più ambito: Vlahovic . Fummo tra i pochi a ritenere incompatibile con l’equilibrio dei conti bianconeri un azzardo di quelle proporzioni. Tanto più che la Juve aveva appena collocato in borsa un aumento di capitale da 400 milioni, dichiarando la ferma intenzione di puntare al pareggio nel 2023/24. Quell’operazione, colossale per il mercato italiano, allontanava l’obiettivo gestionale.

L e frasi di Evelina Christillin sul momento della Juve confermano il timore dei tifosi: che l’avvio del nuovo corso con un CdA “tecnico” imponga una virata rispetto al dominio degli ultimi anni sul mercato. Questo non deve stupire. Esattamente un anno fa, la Juventus scompaginava il mercatino invernale agguantando in un blitz da 160 milioni (80 il cartellino, 14 agli agenti, 7,5 netti al giocatore per un quinquennale) l’oggetto del desiderio più ambito: Vlahovic . Fummo tra i pochi a ritenere incompatibile con l’equilibrio dei conti bianconeri un azzardo di quelle proporzioni. Tanto più che la Juve aveva appena collocato in borsa un aumento di capitale da 400 milioni, dichiarando la ferma intenzione di puntare al pareggio nel 2023/24. Quell’operazione, colossale per il mercato italiano, allontanava l’obiettivo gestionale.

Alcuni obiettarono che le contestuali cessioni al Tottenham di Kulusevski e Bentancur, oltre alla rinuncia a rinnovare Dybala, avrebbero compensato il costo del serbo ma un’azienda che punta al pareggio del bilancio dovrebbe sfruttare le cessioni per abbassare i costi di gestione, anziché impegnarsi in acquisti più onerosi. Anche dal punto di vista tecnico, non è scontato che la Juve abbia migliorato la sua cifra tecnica perché il rendimento di Vlahovic è stato finora inferiore alle attese. Altri sostenevano che, senza Vlahovic, non sarebbe arrivata la qualificazione alla Champions 2022/23: un danno da almeno 50 milioni. È probabile, ma nel calcio - più ancora che nella gestione di qualsiasi azienda - solo i costi sono certi mentre i ricavi dipendenti dai risultati sportivi sono soggetti a un’alea spesso sottovalutata. La presenza di Vlahovic non ha comunque evitato l’eliminazione ai gironi in questa stagione, mentre un costo così ingombrante in rosa contribuirà probabilmente allo scenario di ridimensionamento delle ambizioni di mercato disegnato da Christillin.