La frase di Allegri sui rientri di Di Maria e Paredes. E su Pogba...

TORINO - "Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, con una partita molto complicata e difficile". Massimiliano Allegri mette in guardia la sua Juve alla vigilia della sfida sul campo della Cremonese , la prima dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e prima del 2023. "Nelle ultime due gare casalinghe - spiega il tecnico bianconero alla vigilia del match dello 'Zini - la Cremonese non ha subito gol, ha fatto una partita tosta con il Napoli, è quinta come tiri in porta, crossa molto e squadra aggressiva. Serviranno grande rispetto e grande umiltà, dovremo giocare da squadra come fatto nelle ultime gare prima della sosta. Tutto sta nell'approccio mentale e sono curioso di vedere come risponderà la squadra e se sarà brava a rientrare subito nel clima partita".

Allegri sembra orientato a convocare Di Maria e Paredes , appena tornati dall'Argentina dopo i festeggiamenti per la Coppa del Mondo conquistata con la 'Seleccion' in Qatar: "Stanno discretamente bene - ha anticipato l'allenatore livornese -. A meno che non succeda qualcosa rifinitura andremo tutti. Dopo allenamento di oggi deciderò formazione. Se era meglio farli tornare prima? Assolutamente no perché non c'è emergenza , quelli che sono rimasti hanno lavorato molto bene. Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugo, non a una sola partita. Anticipare il rientro a un giorno prima non avrebbe cambiato nulla, perché nell'ultima settimana in Argentina hanno seguito un programma di lavoro ed era giusto che si godessero questa festa , vincere un Mondiale non capita tutti i giorni".

Pogba e Chiesa

Un punto della situazione poi sulle condizioni di Pogba: "Sta correndo e la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio e non si è gonfiato. Dipende tutto dall'evoluzione dei prossimi giorni e da come reagirà quando si alzeranno i ritmi e lavorerà con gli altri. Se tutto fila liscio tra 15-20 giorni potrebbe rientrare. E speriamo anche di riavere presto Vlahovic". Chi sta meglio invece è Chiesa: "Si è allenato e potrebbe essere pronto per uno spezzone di gara. A Cremona i cambi saranno imoprtanti". Per il resto le scelte anti-Cremonese ancora non sono compiute: "Dopo la rifinitura valuterò se far rientrare Szczesny e come gestire i brasiliani".

Il futuro di Rabiot

Allegri 'dribbla' poi sul futuro di Rabiot, in scadenza di contratto e pressato dalla Juve in ottica rinnovo: "Ora pensare al mercato non serve perché c'è da pensare al campo. Rabiot sta bene e siamo tutti concentrati su quello che c'è da fare da ora fino al 5 giugno". Mesi decisivi per la Juve: "La seconda parte della stagione è la più bella, perché si decide la vittoria dei campionati e delle coppe. E poi se sbagli qui non c'è più tempo per recuperare. Il Napoli è nettamente favorito per lo scudetto ma ci sono tanti punti a disposizione, il nostro obiettivo è chiudere tra le prime quattro e andarci a giocare le finali di Coppa Italia e di Europa League". No comment infine sulla possibile riapertura del caso plusvalenze da parte della giustizia sportiva: "La società sì è già espresa lo scorso 30 novembre con un comunicato e non ho altro da aggiungere".