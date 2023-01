Juve, Di Maria fuori dalla lista dei convocati per Cremona

TORINO - dopo la sosta riprende il campionato di Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri sarà impegnata in trasferta contro la Cremonese. Ancora indisponibile Pogba, ma nell’elenco dei convocati per la trasferta lombarda manca ancora una volta anche il nome dell’argentino Angel Di Maria . Fino a questa mattina il giocatore era a disposizione del tecnico, ma al momento di compilare la lista dei convocati l’argentino è stato escluso.

La lista dei convocati

Nell'ultimo allenamento dei bianconeri, il campione del mondo argentino ha subito un colpo alla caviglia. E per questo motivo è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. Nulla di grave, ma tanto è bastato per renderlo indisponibile: il campione argentino salterà la prima sfida dell'anno contro la Cremonese. Questo l’elenco dei convocati per la prossima sfida di campionato in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 18.30 allo stadio Zini di Cremona: Szczesny, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, McKennie, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Barbieri, Iling-Junior, Fagioli, Barrenechea.