Il gestaccio di Kean nel finale di Cremonese-Juve: linguaccia all'avversario. Ecco il motivo

CREMONA - Finale di gara movimentato allo Zini di Cremona, dove la Juventus di Allegri è riuscita a spuntarla in extremis sulla Cremonese di Alvini, che nel match valido per la 16ª giornata di Serie A (la prima dopo la sosta per i Mondiali in Qatar) ha colpito due legni ed è costretta a rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.