Il fuorionda di Allegri: siparietto in diretta tv con la giornalista

CREMONA - "Siamo in onda, non litighi con gli altri giornalisti se no pensano che ce l'abbia con me", sono le parole rivolte all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dall'inviata di Dazn, pronta ad intervistarlo al termine della gara con la Cremonese. Il tutto è accaduto al momento del collegamento, con il tecnico della Juve ancora intento a dialogare con un giornalista: uno scambio di battute nel fuori onda in cui l'interlocutore accenna a qualcosa da scrivere, e Allegri che risponde con un "Domani scrivi sicuro". A quel punto, l'intervento della giornalista di Dazn, e la risposta di Allegri con un "nooo" proferito tra i sorrisi che lascia intuire come il clima non fosse affatto teso: il tecnico del resto si è presentato sereno e sorridente ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto nel finale di partita contro la Cremonese.