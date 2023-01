Vialli, commovente striscione dei tifosi in Cremonese-Juve

Luca Vialli , il pensiero per lui non viene meno. Non può venire meno, soprattutto in una gara per lui speciale come quella tra Cremonese e Juventus . Ieri i bianconeri hanno vinto per 0-1, ma i tifosi sulle gradinate hanno fatto ancora meglio, esponendo uno striscione per l'ex attaccante.

Vialli, striscione allo Zini

Lo striscione, i tanti cori. Un abbraccio virtuale da parte dei tifosi bianconeri presenti in trasferta per Luca Vialli, ancora alle prese con un tumore al pancreas con cui combatte da tempo. "Luca Vialli segna per noi", questo il messaggio esposto nel tifo bianconero. Scritta nera su sfondo bianco, proprio in una partita dal sapore particolare per Vialli, che è di Cremona e che ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio proprio con la maglia grigiorossa, senza mai nascondere di essere anche un grande tifoso della squadra della sua città. L'ex attaccante, Campione d'Europa con l'Italia l'anno scorso come membro dello staff di Roberto Mancini, suo amico fraterno, al momento è a Londra per proseguire la sua battaglia, per provare a vincere la partita più importante di sempre. Con il supporto dei tifosi bianconeri, ma soprattutto da parte di tutto il mondo del calcio che gli si sta stringendo intorno. Come manifestato anche da altri supporters a lui vicini da sempre, quelli della Sampdoria, proprio poco tempo fa.