Incredibile Di Maria: ancora infortunato, chiede il cambio in Juve-Udinese

Nuovo stop per Di Maria che preoccupa la Juventus . Il campione del mondo argentino ha rimediato un problema al polpaccio nel corso del match con l'Udinese . Prima ha stretto i denti, ma poi non ce l'ha fatta, con Allegri che è stato costretto a sostituirlo al 21' della ripresa , inserendo Milik al suo posto. Un infortunio che potrebbe indurre Di Maria a saltare il big match di venerdì col Napoli .

Di Maria, in bianconero stagione maledetta

Per Di Maria è l'ennesimo problema fisico in stagione. Nonostante la gioia per la vittoria del Mondiale in Qatar, l'argentino è stato più volte colpito dagli infortuni che l'hanno costretto a saltare numerose partite tra campionato e Champions. Di Maria, infatti, da agosto ha rimediato degli infortuni agli adduttori, al bicipite femorale e alla caviglia, racimolando pochi minuti di gioco in campo.