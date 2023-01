Szczesny: "Vialli un grande uomo per tutto il calcio italiano"

Manca poco al fischio d'inizio del match tra Juventus e Udinese, in programma allo Stadium alle ore 18. I bianconeri cercano l'ottava vittoria consecutiva per tentare l'assalto al primo posto in classifica, in vista dello scontro diretto col Napoli di venerdì prossimo. Nel pre-gara dello Stadium, Szcz?sny ha rimarcato l'importanza dell'incontro, senza dimenticare un pensiero rivolto al compianto Gianluca Vialli: