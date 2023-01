Juve, futuro Di Maria: arrivano voci dal Brasile

La Juventus è proiettata al big match di venerdì sera con il Napoli e si gode il rientro di Di Maria. Sull'argentino, però, restano i dubbi legati al futuro. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non è stato intavolato nessun discorso per il rinnovo. Su Di Maria ci sono diverse voci provenienti dal Sudamerica, a partire da un possibile ritorno al Rosario Central, squadra nella quale El Fideo ha cominciato la carriera. C'è anche un interessamento da parte della formazione brasiliana dell'International di Porto Alegre, il cui presidente - come riportato da TNT Sports Brasil - ha confermato di quanto stia monitorando la situazione legata al campione del mondo argentino.