La Juve fa gli auguri a Sarri: il tweet che divide i tifosi bianconeri

C'è stato un subbuglio social in seguito al tweet della Juventus dedicato a Maurizio Sarri. L'attuale tecnico della Lazio quest'oggi festeggia 64 anni, proprio per questo il club bianconero ha pensato di omaggiarlo con un post d'auguri, memore del passato vissuto sulla panchina dello Stadium. Quello di Sarri a Torino fu un anno intenso, culminato con la vittoria dello scudetto, l'ultimo conquistato dalla Juve. Alla fine della stagione ci fu l'esonero, soprattutto a causa della delusione maturata in Champions League con l'eliminazione agli ottavi di finale contro il Lione.