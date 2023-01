Rabiot e la mamma in pressing per il rinnovo con la Juve

TORINO - Rabiot a tutti i costi, o quasi. La Juve non vuole perdere Adrien e per questo ha deciso di proseguire il pressing per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Le grandi manovre sono iniziate e proseguiranno nelle prossime settimane senza sosta perchè il francese ha davvero stupito tutti, mantenendo una costanza di rendimento mai avuta nella sua esperienza in bianconero, giunta ormai alla quarta stagione, tanto da diventare un fattore decisivo del rilancio della squadra di Allegri. Max ci ha visto giusto e ora si gode i frutti di tanto insistere su un giocatore che finora non aveva mai espresso tutte le sue potenzialità. Il tecnico ha sempre creduto in lui, lo ha difeso nei passaggi più difficili quando le critiche avevano preso il sopravvento e ne ha fatto un punto di riferimento insostituibile del centrocampo.

Protagonista Rabiot è ormai un leader e fa quasi strano a dirlo ripensando al recente passato quando non aveva certo un tale status, tanto da essere ad un passo dal lasciare Torino la scorsa estate. È stato infatti a un passo dal Manchester United ma poi la trattativa è naufragata nei pressi del traguardo, facendo evaporare anche una ventina di milioni di incasso per il club bianconero. Le premesse di inizio stagione non erano così buone, insomma, ma l’ex Psg è stato capace di svoltare e ora sta vivendo la sua migliore stagione da quando è in Italia. Protagonista, quindi, a tutto tondo. Allegri non vi rinuncia praticamente mai perché Adrien sta dimostrando partita dopo partita tutto quando l’allenatore si era immaginato: intensità, interdizione, strappi potenti in velocità, recuperi, inserimenti offensivi. Non basta: a questo ha aggiunto pure i gol, 5 in 18 presenze, tanto da raggiungere già prima di metà stagione il suo massimo fatturato in bianconero e diventando il terzo bomber juventino alle spalle di Vlahovic e Milik.