"De Gea in scadenza con il Manchester United, la Juve ci pensa"

Sembrerebbe essere lontano il rinnovo di David De Gea con il Manchester United. L'estremo difensore vanta uno degli ingaggi più alti della Premier League , con il club inglese che gli avrebbe proposto un ridimensionamento in seguito alla nuova politica legata agli stipendi attraverso il "tetto Ronaldo ". Il calciatore sarebbe orientato ad accettare un nuovo contratto a cifre più basse , ma lo United non sembrerebbe così tanto convinto nel procedere con il rinnovo, come riportato da todofichajes.com, a causa delle prestazioni non esaltati offerte dallo spagnolo.

Juventus e Atletico Madrid ci pensano

Il Manchester ha da pochi giorni tesserato Butland dal Crystal Palace che, per il momento, ricoprirà il ruolo di secondo portiere. La situazione tra lo United e De Gea ha attirato le attenzioni di Atletico Madrid e Juventus. Il club bianconero potrebbe tuffarsi sul calciatore a parametro zero, utilizzandolo come vice Szczesny. In casa Atletico, invece, non ci sono certezze legate al futuro di Oblak che potrebbe fare le valigie, proprio per questo Simeone avrebbe indicato alla società la possibilità di ingaggiare De Gea.