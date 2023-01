Allegri e l'incredibile coincidenza sull'ultima volta che la Juve prese 5 gol

Il destino subentra nell'amara notte della Juventus. L'ultima volta che la squadra bianconera aveva subito cinque gol in Serie A, a segnare nella goleada fu anche l'attuale allenatore, Massimiliano Allegri. Una statistica singolare che fa rumore al termine del ko del Maradona contro il Napoli. La gara in questione fu un Juve-Pescara datata 30 maggio 1993 finita, appunto, 5-1 per la squadra allora allenata da Zucchini. Era la Juve di Trapattoni in panchina e in campo, tra gli altri, Conte, Ravanelli e Baggio. Una giornata da dimenticare esattamente come la notte di Fuorigrotta.