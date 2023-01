Juve, una squadra di vetro in frantumi

E adesso, quo vadis Juve? Pietrificati dal Napoli stellare, milioni di tifosi bianconeri si interrogano smarriti, dopo che il Corto Muso è stato smascherato come un lungo equivoco dallo Spalletti Super Show che ha spazzato via otto vittorie di fila (di cui cinque per 1-0) senza subire un gol, frantumando i sogni di Grande Rimonta. La questione non è più e non solo in chiave scudetto con il distacco dalla capolista, ritornato a 10 punti. La questione è più ampia, in calce ai 5 gol che la Juve non incassava in Serie A dal 30 maggio 1993 (Pescara-Juve 5-1, in rete anche Allegri, ma per gli abruzzesi). Né tantomeno, dopo una legnata del genere, possono consolare i 6 punti in più rispetto a un anno fa, poichè sono 8 in meno in confronto alla Juve di Sarri, l’ultima che abbia vinto lo scudetto. La strepitosa prova del miglior attacco del campionato che ha demolito la miglior difesa, ha messo a nudo i limiti tecnici, tattici e caratteriali di una squadra che non può più accampare gli alibi dei grandi assenti alla Pogba, i cui ottimistici annunci di rientro, lanciati sui social, fanno a pugni con la cronaca di ripetuti rinvii, illusorie speranze, zero minuti in zero gare ufficiali.