Retroscena sulla carta Ronaldo: esiste ma lui... Ecco i dettagli

ROMA - Si infittisce il mistero intorno alla cosiddetta "Carta Ronaldo". Il documento sarebbe un accordo privato per il pagamento posticipato di 19 milioni dalla Juve a CR7, che comprometterebbe la posizione di entrambe le parti in causa: gli inquirenti la cercano da tempo. A tornare sulla vicenda è Report che nella puntata in onda questa sera su Rai 3, svelerà anche un retroscena: "La scrittura privata esiste", ha rivelato, in forma anonima, un procuratore vicino a Cristiano Ronaldo, aggiungendo però che l'asso portoghese "non l'ha mai firmata. L'ha firmata solo la Juventus. Perché non ha firmato? Perché è stato ben consigliato". Nell'inchiesta, in onda stasera, "Il bianco e il nero" di Daniele Autieri, Report approfondirà la questione delle indagini sulla Juve, raccogliendo per la prima volta tutti gli atti d’indagine, tra cui i contenuti rimasti finora inediti di alcuni interrogatori eccellenti e la ricostruzione dettagliata di tutta la vicenda legata a Cristiano Ronaldo.