Juve, chi si rivede: Pogba e Vlahovic puntano l'Atalanta

Nonostante la grande delusione per la pesante sconfitta di Napoli, la settimana di lavoro della Juventus è cominciata con un sorriso: alla Continassa hanno preso parte della preparazione anche Pogba e Vlahovic, con quest'ultimo in ripresa dopo il problema alla pubalgia che l'ha tenuto fuori per oltre due mesi. Nonostante le sirene di mercato che provengono dall'Inghilterra, l'attaccante serbo vuole tornare protagonista con la Juve. In stagione ha già messo a segno sette reti tra campionato e Champions League. Non è da escludere la presenza di Pogba e Vlahovic tra i disponibili di Allegri per il match con l'Atalanta.