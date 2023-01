"La Juve segue un attaccante del Manchester United"

In casa United tiene banco il futuro di Alejandro Garnacho, attaccante spagnolo, classe 2004. La punta ha un contratto con il Manchester fino al 2024, anche se il club ne deteniene l'opzione per il rinnovo. Dall'Inghilterra parlano di un rifiuto da parte dell'entourage del calciatore della proposta di un adeguamento a 20mila sterline a settimana, contro gli attuali 7mila. Insomma, la volontà dell'United è quella di blindare il proprio talento, autore di un gol e due assist nelle ultime sei partite di Premier League. Il Real Madrid starebbe monitorando la situazione, pronto a tuffarsi sul calciatore nel momento in cui dovesse crearsi una crepa col club in merito al rinnovo contrattuale. Su Garnacho, come riferisce il Dailymail, ci sarebbe anche la Juventus, colpita dal rendimento del giovane attaccante.