Juve, la vera sfida è l’equilibrio finanziario

Con l’insediamento del nuovo CdA, le strade tra vecchi e nuovi amministratori della Juve si separano. Il vertice della gestione Agnelli si difenderà dalle accuse mosse dalla procura nel dossier Prisma (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza e altri capi di imputazione) in un processo che inizierà con l’udienza preliminare del 27 marzo. I nuovi amministratori dovranno invece pensare al futuro del club. Raccolgono l’eredità di una gestione vincente sul piano sportivo ma non in grado di replicare i successi negli ultimi anni: un progetto tecnico quindi da rilanciare. Gli ultimi due quarti posti, l’attuale posizione di rincorsa e l’eliminazione dai gironi di Champions non sono certo soddisfacenti per le attese del club e dei suoi tifosi.

Cammino in salita Ma anche sul piano economico, il cammino è in salita. Con 403 milioni di ricavi, la Juve resta il primo club italiano con distacco sulle dirette concorrenti (334 l’Inter, 290 il Milan) ma l’andamento economico resta squilibrato per l’incidenza dei costi, soprattutto, per la gestione della rosa. 484 milioni nell’ultimo bilancio per stipendi e ammortamenti quindi largamente superiore ai ricavi. La Juve ha aderito al settlement agreement con l’Uefa, ma il traguardo del nuovo Fair Play Finanziario (costi della rosa inferiori al 70% dei ricavi) resta irraggiungibile: oggi siamo al 120%.

Sarà difficile spingere al rialzo la barra dei ricavi. Il botteghino è risalito a metà dei livelli massimi (32 milioni nel 2021/22, 70 l’ultimo anno pre-Covid) ma la possibilità di incrementarli sembra limitata dal difficile momento di una squadra a cui manca il richiamo degli anni passati e l’uscita dalla Champions ovviamente non aiuta. I ricavi commerciali - l’unica leva con cui un club può puntare a una crescita significativa - furono spinti al massimo coi rinnovi degli sponsor (Jeep, Adidas, Allianz) sull’onda di Ronaldo. Difficile che l’appeal commerciale superi domani quelle stagioni fastose. Se in Italia la concorrenza langue, la testa del gruppo europeo resta lontanissima: nell’ultimo rapporto KPMG, City e Real Madrid viaggiano su fatturati quasi doppi, oltre 700 milioni, il Bayern 670.