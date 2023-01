Juve, Kaio Jorge vicino al rientro: "Sto bene, ecco quando tornerò..."

Si avvicina il rientro di Kaio Jorge , giovane attaccante bianconero infortunatosi nel febbraio dello scorso anno nel corso di un match della Juventus Nextgen. La diagnosi fu abbastanza pesante, con la lesione del tendine rotuleo che l'ha costretto a stare fuori per circa nove mesi. Il brasiliano ha raccontato le proprie sensazioni in una recente intervista rilasciata a 3 'Na Area, in cui dichiara quasi concluso il percorso di riabilitazione con il conseguente rientro tra i disponibili: " Sono stati mesi difficili, ma ora sto meglio. La rottura del ginocchio è stata pesante , crociato compreso. Ho provato a velocizzare i tempi ormai da qualche giorno e sto provano ad allenarmi con la squadra . Non c'è paura, il mio pensiero era solo quello di poter tornare a giocare".

"Alla Juve ho il mio posto. Il ruolo di Dybala? Perché no..."

"Alla Juve ho il mio posto, sto bene. Ho sempre sognato di giocare in una grande d'Europa e l'ho realizzato. Giocare qui mi ha permesso di migliorare sotto tutti gli aspetti, anche perché mi sono confrontato con calciatori di prestigio come Cristiano Ronaldo, Dybala e Chiellini. Il mio ruolo? Ho sempre giocato in avanti, ma anche un po' più dietro non mi dispiace, magari nel ruolo di Dybala che variava tra centrocampo e attacco. Mi adatto bene in quel ruolo".