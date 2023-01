Caso plusvalenze e la carta segreta di Ronaldo: cosa rischia la Juve 

Ieri sera la Coppa Italia, oggi una partita ben più importante per la Juve. È quella che si giocherà a partire dalle 12.30 presso la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Torsello, chiamata a esprimersi sulla richiesta di revocazione del giudizio di proscioglimento pronunciato lo scorso 17 maggio presentata dalla Procura Federale a proposito del caso plusvalenze. Una decisione che riguarda la Juventus e altri otto club (Empoli, Sampdoria, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e Novara), oltre a diversi suoi dirigenti o ex dirigenti tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Nel caso in cui la richiesta presentata da Chiné venisse respinta non cambierebbe nulla riguardo l'assoluzione, nel caso in cui invece la richiesta venisse accolta allora potrebbe essere fissata una nuova udienza o (molto più probabilmente) si potrebbe procedere immediatamente a un nuovo dibattimento. Che vedrebbe in questo caso la Procura Federale avanzare delle richieste di sanzioni ben più pesanti di quelle precedenti. Tutto si svolgerà in modalità on-line, in collegamento ovviamente i legali rappresentanti delle parti coinvolte. Che nel frattempo hanno presentato le proprie memorie difensive negli scorsi giorni, rispettando i tempi previsti. La posizione della Juve non cambia ed è stara ribadita a più riprese negli scorsi giorni. «Confidiamo che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque respinto», veniva scritto dal club bianconero all'interno della mail di risposta a Report poi resa pubblica dopo la trasmissione di Rai 3.