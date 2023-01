Juventus e Chiesa, il Napoli e il Monza: lo strano scherzo del destino

Anche al "Maradona" sono stati 73 minuti di pura passione, nell'accezione meno positiva del termine, con gli azzurri che hanno spazzato via la Vecchia Singora rifilandole un sonoro 5-1. Una notte da dimenticare anche per il "povero" Chiesa, che nei piani avrebbe dovuto limitare Kvaratskhelia in un duello a tutta velocità. Ma nel calcio, si sa, spesso non tutti i piani riescono. Il resto è già storia.