Juve, parla Scanavino: “La sentenza è ingiusta e iniqua”

Il Ceo della Juve ha anche aggiunto: “Dobbiamo essere pronti a tutto, purtroppo questa sentenza ci ha insegnato che è inutile essere ottimisti o pessimisti, bisogna essere preparati, pronti, determinati, questo è quello che faremo. Per la verità, anche in questa situazione, che non ci aspettavamo potesse avere questa dimensione, è un qualcosa che comunque stava nelle opzioni. Non siamo impreparati e faremo meglio, su questa sentenza e su tutte le altre che ci aspettano”.

“Mercato? Calvo mi aiuterà insieme a Giovanni Manna”

Sul mercato, Scanavino ha osservato: “Cherubini ha un ruolo di direttore sportivo, quindi ha diverse mansioni all'interno di questo ruolo. Chiaramente è inibito dal fare tutta una serie di attività, tra cui il calciomercato. Ci siamo organizzati rapidamente, ieri abbiamo reagito immediatamente, e ho trovato grande compattezza all’interno della società, del management e anche della squadra e abbiamo deciso di nominare Francesco Calvo come Chief Football Officier dell'area sportiva, a cui riporteranno l’area di Cherubini, quella di Braghini e tutte le operation. Francesco è persona nota nel mondo del calcio, ha una grande esperienza maturata sia in Italia, in Juventus, e nella Roma, sia all’estero, al Barcellona, oltre ad aver fatto gran parte della sua carriera anche in una multinazionale come Philip Morris. Per quanto riguarda le possibili trattative di mercato, Francesco mi aiuterà, insieme anche a Giovanni Manna, che è l’attuale direttore sportivo della Next Generation, che ha grande competenza anche per quanto riguarda il calciomercato”.