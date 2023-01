Juve, quante possibili perdite senza Champions!

La possibile esclusione della Juventus dalle competizioni europee, potrebbe rappresentare un danno economico non indifferente per le casse del club bianconero. A tracciarne un bilancio dettagliato e Milano Finanza, evidenziando come possa prolifarsi un mancato versamento di otto milioni di euro nella prossima stagione da parte di Jeep. Ma già in quest'annata calcistica potrebbe esserci un salasso con i contratti di sponsorizzazione. Si legge, infatti, che il contratto con FCA preveda un versamento di 45 milioni in favore della Juventus fino al 2024, ma c'è anche un plus legato ai traguardi sportivi raggiunti dal club: senza Champions, si prevede un taglio di due milioni (fino ad arrivare a quattro in caso di mancata qualificazione all'Europa League) al corrispettivo base. C'è anche il rischio che la Uefa possa escludere la Juve per più anni dalle coppe nel caso venisse appurata la non veridicità dei bilanci bianconeri, causando ulteriori tagli all'accordo con Jeep e, probabilmente, anche con Adidas.