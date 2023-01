Juve, il recupero di Chiesa diventa un documentario: ecco quando andrà in onda

Il recupero di Federico Chiesa dall'infortunio diventa un documentario. Si chiama “Federico Chiesa - Back on Track” ed è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club bianconero. Il prodotto sarà distribuito a partire dal 3 febbraio, attraverso Amazon Prime Video, e racconterà il percorso durato dieci mesi dell'attaccante bianconero, a partire dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro subita nel corso del match dell'Olimpico contro la Roma.

Juventus Creator Lab, che cos'è

Juventus Creator Lab è la nuova struttura creativa di Juventus, dove creator con diverse specificità – designer, video makers, writers, infuencers, streamers, social media creators – confluiscono in un unico polo produttivo nel cuore degli Headquarters del Club bianconero.I progetti di Juventus Creator Lab, abbracceranno tutto il mondo bianconero: le storie dei giocatori della Prima Squadra, quelle delle Juventus Women e dei ragazzi della Next Gen, fino a quelle dei campioni che hanno scritto pagine leggendarie dell'epopea juventina o quelle, come Team Jay, dedicate ai più piccini.