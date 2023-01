Juve: Vlahovic compie 23 anni, ecco cosa chiede per regalo

Dusan Vlahovic , l’attaccante della Juventus , compie oggi 23 anni e i compagni e il mister Massimiliano Allegri sono pronti a festeggiarlo proprio alla vigilia del match di campionato contro il Monza ( qui le probabili formazioni ). Per Vlahovic , che ha attraversato un brutto periodo a causa di un infortunio e che è tornato ad allenarsi in gruppo dieci giorni fa, il regalo più bello sarebbe il ritorno in campo: lui stesso chiede di tornare a fare il calciatore.

Cuadrado, affaticato dopo l’amichevole con la Next Gen, è in forte dubbio

Mister Allegri è fiducioso e quasi sicuramente sia Vlahovic che Pogba saranno convocati contro il Monza. Il tecnico bianconero li farà accomodare in panchina, ma pronto a farli rientrare sul terreno di gioco, per tornare a mettere i primi minuti nelle gambe. Rientra anche De Sciglio, mentre Cuadrado, affaticato dopo l’amichevole di giovedì con la Next Gen, è in forte dubbio per il Monza.