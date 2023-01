Juventus-Monza, novità tra i convocati da Allegri

Scatta il conto alla rovescia per Juventus-Monza, valida per la ventesima giornata di Serie A, in programma oggi 29 gennaio 2023, alle 15, all'Allianz Stadium di Torino. Il club bianconero è pronto a sfidare per la terza volta in stagione squadra brianzola, la secondo a distanza di dieci giorni dopo il successo dei bianconeri negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'andata finì 1-0.