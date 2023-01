McKennie dà l’addio alla Juve. Ecco le sue parole

“Non parlo bene italiano, ciao ragazzi, ci vediamo presto”

“Grazie a tutti per il supporto”, ha detto McKennie all’entrata dell’aeroporto, “non parlo bene italiano. Ciao ragazzi, ci vediamo presto”. L’accordo tra la Juve e il Leeds per McKennie è stato trovato ieri, come aveva anticipato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa.