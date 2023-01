Juve in ansia per Milik: controlli al J Medical

TORINO - C'è apprensione per le condizioni di Arkadiusz Milik in casa Juventus a tre giorni dalla sfida contro la Lazio allo Stadium valida per i quarti di finale di Coppa Italia, obiettivo importantissimo per i bianconeri di Massimiliano Allegri reduci dal ko casalingo contro il Monza e attardati in classifica dopo la penalizzazione di 15 punti inflittale dalla Corte federale d'Appello.