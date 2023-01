L’esperto: “La sentenza Juve è ben motivata”

Non si può ancora definire la correttezza o meno di una plusvalenza, ma le intercettazioni, il libro nero di Paratici e le altre prove documentali dell’inchiesta Prisma dimostrano, secondo i giudici, l’esistenza di un vero e proprio «sistema organizzato» per alterare i bilanci. Lette le motivazioni, da ex componente della Corte d’Appello, il prof. Salvatore Sica ne analizza prospettive e scenari. Arrivando alla valutazione finale che la sentenza del 20 febbraio (il -15 alla Juve) «alla luce di tutto questo, non è stata affatto una sanzione monstre».