Juve, Abodi sulle plusvalenze: "Certe cose non si fanno da soli, ecco cosa temo"

Juve, Abodi: "Plusvalenze? Tutti devono fare un esame di coscienza"

Il Ministro ha parlato così della Juventus: "Tutto il sistema calcio deve farsi un profondo esame di coscienza. Sono sempre stato molto cauto perché a volte, leggendo anche un po’ i social, sembra che un Ministro possa decidere ed intervenire su tutto. Il primo tema è il rispetto e della dei ruoli. Quello che sta succedendo è molto di più di una partita di calcio, certe cose non possono essere state fatte da soli. I tecnicismi vanno spiegati anche all’opinione pubblica, che ha il diritto di comprendere. Il rischio è di mettere la questione sul piano di una partita di calcio dove c’è chi non capisce, ma si lamenta e c’è chi non capisce ed è contento semplicemente perché in questo momento la decisione è stata presa nei confronti di una squadra". Infine, dopo i recenti sviluppi, Abodi è tornato anche sulla possibile nascita della Superlega: "Più si indebolisce il campionato nazionale, più si rafforza la prospettiva della Superlega. Io vorrei che fosse il campionato nazionale a rafforzarsi, ma bisogna anche capire da che parte stiamo. Una competizione europea già ce l’abbiamo, anzi ce ne abbiamo tre".