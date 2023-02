Juve, Mckennie e quell'aneddoto su Ronaldo: "Questi piedi valgono un miliardo di euro!"

Mckennie si è trasferito al Leeds nel corso dell'ultima sessione di calciomercato . Il centrocampista ha anche lanciato una frecciatina alla Juventus che non ha fatto piacere ai tifosi . L'ex bianconero si proietta a essere disponibile per il match di domenica con il Nottingham Forrest, ma ciò che ha fatto sorridere è un aneddoto raccontato dallo stesso su Cristiano Ronaldo .

"Questi piedi valgono un miliardo di euro"

Ai tempi della militanza a Torino del fuoriclasse portoghese, Mckennie ha raccontato di un dialogo avvenuto con Ronaldo mentre quest'ultimo era sul lettino per i massaggi: "Stavo camminando - ha rivelato Mckennie - e ho detto "Oh mio dio, i tuoi piedi sono terribili!" e lui ha risposto "Amico mio, questi piedi valgono un miliardo di euro". A quel punto non ho potuto fare altro che rispondere "Hai ragione, ti rispetto".