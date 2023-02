Bendtner nudo sui social: la nuova foto dell'ex Juve tra modelle e folli storie

C'è una foto pubblicata su Instagram da Bendtner che ha fatto scalpore: l'ex juventino si vede di spalle, completamente nudo. Non mancano i commenti ironici al post. Sempre abbastanza controverso , circondato da numerose modelle, anche in passato è stato protagonista di episodi che hanno fatto scalpore.

Bendtner e il primo giorno alla Juve: "Fumavano tutti"

Particolare è l'aneddoto raccontato alla BBC sul primo giorno vissuto in bianconero: "Non riuscivo a trovare i miei compagni. Avevo cercato dappertutto. Poi eccoli là, 12 giocatori nei bagni: sigaretta e caffé, ridevano e scherzavano. Una situazione che mi ha divertito". Ha speso parole al miele anche per gli ex compagni di squadra: "Ti potevi trovare di fronte Buffon o Pirlo, ma che cosa puoi dire a due così? Se guardi alla loro carriera e quanto sono professionali... Questa cosa mi ha anche aperto gli occhi. L'etica che dimostravano in campo e il senso di appartenenza che c'era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poteva porre il problema del fumo. Questa del fumo è una cosa molto comune in Italia, molto di più rispetto all'Inghilterra".

Bendtner e il principe Harry

Particolare anche il racconto dell'incontro tra Bendtner e il principe Harry, avvenuto in un locale di South Kensington. L'ex bianconero l'ha descritto come "sempre amichevole, sempre con i piedi per terra".