"Juve, un top club inglese si fionda su Vlahovic"

Il Manchester United potrebbe pensare a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Lo ha riferito Espn, sottolineando le difficoltà della Juventus, sempre più al centro degli scandali relativi al caso pluvalenze e alla manovra legata agli stipendi. In base a questi aspetti, i calciatori più rappresentativi della Juventus, come rivela l'emittente televisiva statunitense, potrebbero essere nel mirino dei maggiori club europei.